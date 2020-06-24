Международный уголовный суд намерен расследовать военные преступления в Ливии

Международный уголовный суд намерен расследовать преступления, совершенные Халифой Хафтаром, который возглавляет Ливийскую национальную армию и поддерживается Россией. Об этом заявила главный прокурор МУС Фату Бенсуда.
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МУС получил достоверную информацию об 11 массовых захоронениях мужчин, женщин и детей в Ливии. "Эти выводы могут служить доказательством военных преступлений или преступлений против человечности", - отметила прокурор.
Она призвала ливийские власти принять все необходимые меры для защиты мест массовых захоронений, чтобы не нанести ущерба будущим расследованиям.
Прежде всего, речь идет о массовых захоронениях в городе Тархуна, освобожденном от ЛПА 5 июня, в котором обнаружили братские могилы местных жителей и переполненные морги с телами, имеющими следы пыток.
Наблюдатели ООН в Ливии уже заявили, что поддерживают решение создать комитет по расследованию, призвав его членов изучить места массовых захоронений, идентифицировать жертв, установить причины смерти, а также передать тела родственникам.
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