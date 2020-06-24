Международный уголовный суд намерен расследовать военные преступления в Ливии

Международный уголовный суд, МУС (фото - flickr.com/un_photo)

Международный уголовный суд намерен расследовать преступления, совершенные Халифой Хафтаром, который возглавляет Ливийскую национальную армию и поддерживается Россией. Об этом заявила главный прокурор МУС Фату Бенсуда.

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МУС получил достоверную информацию об 11 массовых захоронениях мужчин, женщин и детей в Ливии. "Эти выводы могут служить доказательством военных преступлений или преступлений против человечности", - отметила прокурор.

Она призвала ливийские власти принять все необходимые меры для защиты мест массовых захоронений, чтобы не нанести ущерба будущим расследованиям.

Прежде всего, речь идет о массовых захоронениях в городе Тархуна, освобожденном от ЛПА 5 июня, в котором обнаружили братские могилы местных жителей и переполненные морги с телами, имеющими следы пыток.

Наблюдатели ООН в Ливии уже заявили, что поддерживают решение создать комитет по расследованию, призвав его членов изучить места массовых захоронений, идентифицировать жертв, установить причины смерти, а также передать тела родственникам.

СПРАВКА. С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия генерала Халифы Хафтара, контролирующая большую часть страны. В Триполи же работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия.



Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС - Турция, Италия, Катар и ООН. В апреле 2019-го Хафтар начал наступление на Триполи.

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