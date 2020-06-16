В Ливии нашли восемь братских могил, десятки людей похоронили заживо - фото

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В районе ливийского города Тархуна были обнаружены восемь свежих массовых захоронений. Об этом сообщает в Twitter миссия ООН в Ливии.

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Об обнаружении массовых захоронений стало известно 11 июня. Их нашли после отступления из Тархуны мятежного генерала Халифа Хафтара, который возглавляет Ливийскую национальную армию и поддерживается Россией. The New York Times сообщает, что войска Хафтара уже сталкивались с обвинениями в "серьезных преступлениях".

Глава МВД в сформированном при поддержке ООН и Запада ливийском правительстве национального согласия Фатхи Башага сообщил в Twitter, что предварительный отчет позволяет предположить, что десятки людей были похоронены заживо.

Также, по его словам, был найден контейнер, внутри которого нашли сожженных заключенных.

13 июня генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что он "глубоко потрясен" этой находкой, призвав правительство в Триполи установить личности жертв, установить причины смерти, вернуть тела их ближайшим родственникам, а также тщательно расследовать это происшествие.

СПРАВКА. С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия генерала Халифы Хафтара, контролирующая большую часть страны. В Триполи же работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия.



Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС - Турция, Италия, Катар и ООН. В апреле 2019-го Хафтар начал наступление на Триполи.

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