Как обещал Трамп. Пентагон значительно сокращает контингент в Афганистане и Ираке

До 15 января США выведут 2000 своих военных из Афганистана и около 500 – из Ирака

Минобороны США официально объявило о выводе до 15 января 2000 американских военных из Афганистана и около 500 – из Ирака. Об этом заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер, передает Укринформ.

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"Уже к 15 января 2021 года численность наших сил в Афганистане составит 2500 военных, в Ираке – также 2500", – заявил Миллер.

Он подчеркнул, что вывод войск будет происходить в соответствии с приказом действующего президента США Дональда Трампа, а также согласно установленным планам и стратегическим целями.

Сейчас военный контингент США в Афганистане насчитывает 4500 человек, в Ираке – около 3000.

На прошлой неделе в Пентагоне произошла серия громких отставок, в том числе 9 ноября уволили министра обороны Марка Эспера, его заместителей и руководителей высокого звена.

Американские медиа связали эти увольнения с намерениями Трампа как можно скорее вывести войска из Афганистана, против чего выступало предыдущее руководство министерства обороны США.

Наталия Медведева

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