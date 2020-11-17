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Как обещал Трамп. Пентагон значительно сокращает контингент в Афганистане и Ираке

17.11.2020, 22:59
Как обещал Трамп. Пентагон значительно сокращает контингент в Афганистане и Ираке - Фото
Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

До 15 января США выведут 2000 своих военных из Афганистана и около 500 – из Ирака

Минобороны США официально объявило о выводе до 15 января 2000 американских военных из Афганистана и около 500 – из Ирака. Об этом заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер, передает Укринформ.

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"Уже к 15 января 2021 года численность наших сил в Афганистане составит 2500 военных, в Ираке – также 2500", – заявил Миллер.

Он подчеркнул, что вывод войск будет происходить в соответствии с приказом действующего президента США Дональда Трампа, а также согласно установленным планам и стратегическим целями.

Сейчас военный контингент США в Афганистане насчитывает 4500 человек, в Ираке – около 3000.

  • На прошлой неделе в Пентагоне произошла серия громких отставок, в том числе 9 ноября уволили министра обороны Марка Эспера, его заместителей и руководителей высокого звена.
  • Американские медиа связали эти увольнения с намерениями Трампа как можно скорее вывести войска из Афганистана, против чего выступало предыдущее руководство министерства обороны США.
Наталия Медведева
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