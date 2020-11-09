Трамп объявил в Twitter об увольнении министра обороны

Это решение Трампа последовало за публичной ссорой между ним и Эспером, связанной с желанием Трампа использовать военных для подавления протестов

Действующий президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера. Об этом Трамп объявил в своем Twitter.

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Должность главы Пентагона займет Кристофер Миллер, нынешний глава Национального контртеррористического центра.

Это решение Трампа последовало за публичной ссорой между ним и Эспером, связанной с желанием Трампа использовать военных для подавления протестов против расизма. Эспер заявил тогда, что в использовании действующей армии нет необходимости. Это заявление вызвало недовольство Белого дома.

Эспер также не соглашался с пренебрежительным отношением Трампа к НАТО.

Трамп не соглашается со своим поражением на выборах президента США, обещая оспорить их результат в суде.

3 июня Эспер заявил, что не поддерживает использование войск активного назначения для подавления широкомасштабных акций протеста в стране, вызванных убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Вадим Ребрина

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