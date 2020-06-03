Глава Пентагона против призыва Трампа: Армия не должна подавлять протесты

Марк Эспер (фото - ЕРА)

Сегодня, 3 июня, министр обороны США Марк Эспер заявил, что он не поддерживает использование войск активного назначения для подавления широкомасштабных акций протеста в стране, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, армия может быть использована только в качестве правоохранительных органов и в качестве крайней меры. Так глава Пентагона прокомментировал недавнюю угрозу президента США Дональда Трампа развернуть военных, чтобы навести порядок, передает CNN.

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"Возможность использовать действующую армию в роли правоохранительных органов следует применять только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не находимся в одной из таких ситуаций. Я не поддерживаю призыв использовать Закон о восстании", – сказал он во время брифинга в Пентагоне.

СПРАВКА. Закон о восстании 1807 года (Insurrection Act of 1807) – позволяет президенту развертывать вооруженные силы США для подавления гражданских беспорядков. Закон применялся 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим для подавления бунтов в Лос-Анджелесе в 1992 году и 36-м президентом Линдоном Джонсоном во время беспорядков в Детройте в 1967-м.