Глава Пентагона против призыва Трампа: Армия не должна подавлять протесты

Сегодня, 3 июня, министр обороны США Марк Эспер заявил, что он не поддерживает использование войск активного назначения для подавления широкомасштабных акций протеста в стране, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, армия может быть использована только в качестве правоохранительных органов и в качестве крайней меры. Так глава Пентагона прокомментировал недавнюю угрозу президента США Дональда Трампа развернуть военных, чтобы навести порядок, передает CNN.
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"Возможность использовать действующую армию в роли правоохранительных органов следует применять только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не находимся в одной из таких ситуаций. Я не поддерживаю призыв использовать Закон о восстании", – сказал он во время брифинга в Пентагоне.
- 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.
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В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
- Арестованы до 2000 человек десятках городов, где местные власти ввели комендантский час, в том числе в столице Вашингтоне.
- Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
- 29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.
- 1 июня Трамп призвал губернаторов штатов жестко подавить насильственные протесты.
- 2 июня Трамп заявил, что если руководители штата или города откажутся "предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей", он будет ссылаться на Закон о восстании 1807 года, который позволяет президенту развертывать вооруженные силы США для подавления гражданских беспорядков.
СПРАВКА. Закон о восстании 1807 года (Insurrection Act of 1807) – позволяет президенту развертывать вооруженные силы США для подавления гражданских беспорядков. Закон применялся 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим для подавления бунтов в Лос-Анджелесе в 1992 году и 36-м президентом Линдоном Джонсоном во время беспорядков в Детройте в 1967-м.
Наталия Медведева