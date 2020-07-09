Джордж Флойд умолял полицейских не убивать его: стенограмма задержания

Согласно стенограмме, Флойд произнес "я не могу дышать" не несколько раз, как показали ранее обнародованные видеозаписи, а всего более 20 раз

Издание The New York Times опубликовало стенограмму разговора афроамериканца Джорджа Флойда с полицейскими, в результате задержания которыми он скончался. Согласно записям, мужчина более 20 раз сказал полицейским, что не может дышать.

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Расшифровка сделана с нагрудных видеокамер полицейских.

Согласно стенограмме, Флойд произнес "я не могу дышать" не несколько раз, как показали ранее обнародованные видеозаписи, но всего более 20 раз. Мужчина плакал, взывая к своей матери: "Скажи моим детям, что я люблю их. Я труп".

Он говорил полицейским, что страдает клаустрофобией и другими расстройствами, и снова повторял, что не может дышать.

"Перестань разговаривать, перестань кричать, для разговора требуется огромное количество кислорода", - отвечали ему полицейские.

Последними словами Флойда были: "О, они убьют меня. Они убьют меня. Я не могу дышать".

Через некоторое время после этого один из свидетелей задержания говорит, обращаясь к полицейскому: "Он даже не дышит сейчас, брат, ты думаешь, это круто? Ты думаешь, это круто, серьезно?".

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Полицейские вызвали скорую помощь, однако она долго не приезжала, тогда они сделали повторный вызов, изменив его приоритетность на более высокую.

Также издание опубликовало стенограмму допроса полицейских Томаса Лейна и Дерека Шовена, которые участвовали в задержании Флойда.

Когда Лейна спросили, понимал ли он в то время, что Флойду необходима была неотложная медицинская помощь, полицейский ответил: "Да, я чувствовал, что что-то происходит". Однако, когда следователь спросил Лейна, считает ли он, что они с напарником способствовали смерти Флойда, адвокат полицейского запретил ему отвечать на этот вопрос.

Полнай текст стенограммы - на сайте NYT.

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.

Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

Вадим Ребрина

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