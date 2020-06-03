США: Полицейскому, действия которого привели к смерти Флойда, изменили обвинение

Дерек Шовен (Фото: minnesota.cbslocal.com)

Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Джорджа Флойда, был обвинен в убийстве второй степени, а троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Ранее Шовену предъявили обвинение в в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Затем два вскрытия установили, что Флойда умер от асфиксии.

Отмечается, что Томас Лейн и Дж. Александр Куэнг, которые помогали сдержать Флойда, и То Тао, стоявший рядом с ними, изначально не были обвинены. 37-летний Лейн, 26-летний Куэнг и 34-летний Тао теперь обвиняются в пособничестве, подстрекательстве и причастности к убийству второй степени.

Убийство второй степени, как и пособничество и подстрекательство к нему наказываются лишением свободы на срок до 40 лет. Наказание за непредумышленное убийство – лишение свободы на срок до 10 лет.

Сообщается, что согласно видео и иску по уголовному делу, Шовен удерживал колено на шее Флойда, когда тот говорил, что не может дышать, а также в течение почти трех минут после того, как Флойд перестал отвечать.

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