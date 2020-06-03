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США: Полицейскому, действия которого привели к смерти Флойда, изменили обвинение

США: Полицейскому, действия которого привели к смерти Флойда, изменили обвинение - Фото
Дерек Шовен (Фото: minnesota.cbslocal.com)
03.06.2020, 23:48

Полицейскому Дереку Шовену, действия которого привели к смерти Джорджа Флойда, изменили обвинение

Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Джорджа Флойда, был обвинен в убийстве второй степени, а троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Ранее Шовену предъявили обвинение в в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Затем два вскрытия установили, что Флойда умер от асфиксии.

Отмечается, что Томас Лейн и Дж. Александр Куэнг, которые помогали сдержать Флойда, и То Тао, стоявший рядом с ними, изначально не были обвинены. 37-летний Лейн, 26-летний Куэнг и 34-летний Тао теперь обвиняются в пособничестве, подстрекательстве и причастности к убийству второй степени.

Убийство второй степени, как и пособничество и подстрекательство к нему наказываются лишением свободы на срок до 40 лет. Наказание за непредумышленное убийство – лишение свободы на срок до 10 лет.

Сообщается, что согласно видео и иску по уголовному делу, Шовен удерживал колено на шее Флойда, когда тот говорил, что не может дышать, а также в течение почти трех минут после того, как Флойд перестал отвечать.

  • 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице Вашингтоне.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия.
  • 29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.
  • 1 июня Трамп призвал губернаторов штатов жестко подавить насильственные протесты.

Читайте также: Протесты в США. Частное вскрытие подтвердило смерть Джорджа Флойда от удушения

Наталия Медведева
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