Протесты в США. Частное вскрытие подтвердило смерть Джорджа Флойда от удушения

Акция протеста в Нью-Йорке (фото - ЕРА)

Частное вскрытие показало, что Джордж Флойд, афроамериканец, чья смерть вызвала протесты и беспорядки в США, умер от асфиксии. Об этом сообщает ВВС.

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Флойд умер из-за сдавливания его шеи и спины сотрудниками полиции Миннеаполиса, заявили нанятые его семьей судмедэксперты.

Эти результаты отличаются от официального предварительного вскрытия, проведенного окружным судмедэкспертом. Он не нашел доказательств "травматической асфиксии или удушения".

"Причиной смерти, по моему мнению, является асфиксия, вызванная сдавливанием шеи, что могло помешать поступлению кислорода в мозг, и сдавливанием спины, что могло помешать дыханию", - сказал Майкл Баден, бывший врач из Нью-Йорка, нанятый семьей погибшего.