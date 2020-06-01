Протесты в США. Частное вскрытие подтвердило смерть Джорджа Флойда от удушения

Частное вскрытие показало, что Джордж Флойд, афроамериканец, чья смерть вызвала протесты и беспорядки в США, умер от асфиксии. Об этом сообщает ВВС.
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Флойд умер из-за сдавливания его шеи и спины сотрудниками полиции Миннеаполиса, заявили нанятые его семьей судмедэксперты.
Эти результаты отличаются от официального предварительного вскрытия, проведенного окружным судмедэкспертом. Он не нашел доказательств "травматической асфиксии или удушения".
"Причиной смерти, по моему мнению, является асфиксия, вызванная сдавливанием шеи, что могло помешать поступлению кислорода в мозг, и сдавливанием спины, что могло помешать дыханию", - сказал Майкл Баден, бывший врач из Нью-Йорка, нанятый семьей погибшего.
- 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.
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Вадим Ребрина