ЕС ввел санкции против Китая за нарушения прав мусульман: в чем обвиняют власти КНР

Европейский союз ввел санкции против четырех китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского меньшинства. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Впервые ЕС применил санкции к китайским чиновникам за нарушения прав человека после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Санкции включают замораживание активов китайских чиновников в ЕС и запрет на въезд в блок. Китай ответил собственными санкциями против европейских чиновников.

Правозащитные группы заявляют, что Китай удерживает более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в лагерях в северо-западном районе Синьцзяна.

Правительство Китая обвиняют в проведении принудительной стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями. Расследования BBC содержат свидетельства из первых рук о принудительном труде и систематических изнасилованиях, сексуальных надругательствах и пытках задержанных, пишет агентство.

Китай отвергает обвинения, заявляя, что лагеря существуют якобы для "перевоспитания" в целях борьбы с терроризмом.

Под санкции ЕС попали директор Бюро общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, высокопоставленные китайские чиновники Ван Миншань и Ван Цзюньчжэн, а также бывший глава Синьцзяна Чжу Хайлун. Также санкции введены против Управления общественной безопасности Синьцзянского производственно-строительного корпуса.

Китай в понедельник заявил, что санкции "основаны исключительно на лжи и дезинформации". КНР в ответ наложит санкции на 10 человек и четыре организации в ЕС, "которые наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию".

Существует множество информации из заслуживающих доверия источников о преследовании китайскими властями граждан КНР из числа мусульман-уйгуров. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, куда отправляют уйгуров, проявляющих интерес к исламу. При этом власти тщательно скрывают эту информацию, но признают, что якобы борются с терроризмом среди уйгуров.

В январе 2021 года Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за твит, оправдывающий политику КНР в отношении уйгуров.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.