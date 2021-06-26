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В Китае прокомментировали информацию о якобы шантаже Украины

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 23:08
В Китае прокомментировали информацию о якобы шантаже Украины - Фото
Фото: Jerome Favre/EPA

МИД Китая в ответ на обвинения в шантаже Украины поставками вакцин из-за ее поддержки позиции ООН по правам уйгуров заявил, что КНР поставляет вакцины в другие страны без каких-либо политических условий. Об этом в МИД КНР сказали в комментарии Associated Press.

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В заявлении министерства также говорится, что оно приветствует решение Украины отозвать свою подпись под заявлением Совета ООН по правам человека в Женеве. "Мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая", – добавили в МИД КНР.

Ранее сегодня AP со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщило, что Китай шантажировал Украину поставкой вакцин от коронавируса, чтобы та не поддерживала в ООН документ о мониторинге ситуации с правами человека в китайском регионе Синьцзян.

В четверг Украина якобы отозвала свое имя из списка поддерживающих документ государств.

МИД Украины пока не прокомментировал эту информацию.

СПРАВКА. Существует множество информации из заслуживающих доверия источников о преследовании китайскими властями граждан КНР из числа мусульман-уйгуров. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, куда отправляют уйгуров, проявляющих интерес к исламу. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительной стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями. При этом власти тщательно скрывают эту информацию, но говорят, что якобы борются с терроризмом среди уйгуров. В марте 2021 года ЕС ввел санкции против четырех китайских чиновников за нарушения прав уйгурского меньшинства.
Вадим Ребрина
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ООН Китай права человека уйгуры синьцзян
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