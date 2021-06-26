Китай шантажировал Украину вакцинами от коронавируса – AP

Китай шантажировал Украину поставкой вакцин от коронавируса, чтобы та не поддерживала в ООН документ о мониторинге ситуации с правами человека в китайский регион Синьцзян. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух западных дипломатов.

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По данным агентства, Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, которое представила Канада на Совете по правам человека ООН в Женеве во вторник. В нем был призыв к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян.

СПРАВКА. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в Синьцзяне.

Однако в четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих документ государств, пишут журналисты. Это произошло после того, как китайские власти предупредили Украину, что заблокируют запланированную поставку 500 000 доз вакцины от COVID-19, если она этого не сделает, анонимно сказали агентству дипломаты из двух западных стран.

LIGA.net направила запрос о комментарии в украинское Министерство иностранных дел.

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Марк Сировой

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