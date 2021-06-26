Китай шантажировал Украину вакцинами от коронавируса – AP
Китай шантажировал Украину поставкой вакцин от коронавируса, чтобы та не поддерживала в ООН документ о мониторинге ситуации с правами человека в китайский регион Синьцзян. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух западных дипломатов.
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По данным агентства, Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, которое представила Канада на Совете по правам человека ООН в Женеве во вторник. В нем был призыв к Китаю разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян.
Однако в четверг Украина исключила свое имя из списка поддерживающих документ государств, пишут журналисты. Это произошло после того, как китайские власти предупредили Украину, что заблокируют запланированную поставку 500 000 доз вакцины от COVID-19, если она этого не сделает, анонимно сказали агентству дипломаты из двух западных стран.
LIGA.net направила запрос о комментарии в украинское Министерство иностранных дел.
- Украина подписала контракты на поставку 5,3 млн доз китайской вакцины CoronaVac через агентство Crown Agency и 1,9 млн – через Медзакупки.
- 13 апреля 2021 года в Украине начали прививать вакциной CoronaVac, а 9 мая доставили третью партию на 500 000 доз. 26 мая прибыла еще одна партия препарата в 500 000 доз. Сейчас ее используют, в частности, в центрах массовой вакцинации.
- 1 июня ВОЗ одобрила вакцину CoronaVac для экстренного использования.
- В Минздраве ожидают поставку 7,7 млн доз разных вакцин от коронавируса в июле.
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