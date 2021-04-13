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В Украине начали прививать вакциной CoronaVac против коронавируса: кто ее получит

13.04.2021, 22:24
В Украине начали прививать вакциной CoronaVac против коронавируса: кто ее получит - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT)

Сегодня, 13 апреля, в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как отмечается, прежде всего CoronaVac’ом будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Также эту вакцину получат:

- педагоги, привлеченные к ЗНО в 2021 году;

- олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

- сотрудники патрульной полиции.

В МОЗ сообщили, что вакцина поступила в однодозных флаконах, срок ее годности – 24 месяца.

Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы CoronaVac’а, интервал введения – 28 дней.

Как отмечается, за каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

"Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", – сообщили в Минздраве.

В МОЗ информируют, что перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8°C, защищая от попадания солнечного света; транспортировать вакцину будут в специальных контейнерах.

  • CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech, – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Вакциной Covishield уже прививают в Украине.
  • Эффективность CoronaVac, согласно клиническим исследованиям, составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net.
Наталия Медведева
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CoronaVac вакцинация коронавирус
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