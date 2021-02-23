Украина зарегистрировала вакцину от Pfizer

В Украине зарегистрировали вакцину от COVID-19 компании Pfizer для экстренного использования. Об этом на пресс-брифинге заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, вакцина от Pfizer была зарегистрирована вчера, одновременно с препаратом CoviShield от разработчиков Oxford/AstraZeneca.

"Когда приедет Pfizer, я скажу, как только самолет приземлится в Украине. Прошу прощения", – сказал Ляшко, комментируя сроки поставок вакцины от Pfizer/BioNTech.

Вчера в Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса Oxford/AstraZeneca для экстренного использования, она уже прилетела в Украину.

Станислав Стороженко

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