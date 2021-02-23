Украина зарегистрировала вакцину от Pfizer
23.02.2021, 16:01
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
В Украине зарегистрировали вакцину от COVID-19 компании Pfizer для экстренного использования. Об этом на пресс-брифинге заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
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По его словам, вакцина от Pfizer была зарегистрирована вчера, одновременно с препаратом CoviShield от разработчиков Oxford/AstraZeneca.
"Когда приедет Pfizer, я скажу, как только самолет приземлится в Украине. Прошу прощения", – сказал Ляшко, комментируя сроки поставок вакцины от Pfizer/BioNTech.
- В Украине вакцинация против COVID-19 должна была начаться 15 февраля. Степанов заверял, что этого не произошло из-за технических проблем с логистикой.
- 19 февраля Степанов полетел в Индию, где договорился о поставке 500 000 доз вакцины CoviShield (видео отгрузки прививок для Украины).
- 22 февраля Степанов сообщал о договоренности на поставку в Украину дополнительных 5 млн доз вакцины от американской компании Novavax. Первые партии ожидаются в июле.
- Вчера в Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса Oxford/AstraZeneca для экстренного использования, она уже прилетела в Украину.
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