В Украину прибыла еще одна партия вакцины CoronaVac
26.05.2021, 21:20
Фото: Лекхим
В Украину прибыла еще одна партия в 500 000 доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Груз отправили на лабораторный контроль.
Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.
Температура хранения +2 – +8℃.
Ранее Украина получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины.
- В конце декабря 2020-го Украина подписала контракт на 1,9 млн доз CoronaVac, 13 апреля ей начали здесь прививать, а 9 мая доставили третью партию на 500 000 доз.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield.
- На 19 мая в Украине ввели свыше 1 млн доз вакцин от COVID-19, больше всего прививали молодежь.
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