В Украину прибыла еще одна партия вакцины CoronaVac

В Украину прибыла еще одна партия в 500 000 доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Груз отправили на лабораторный контроль.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Температура хранения +2 – +8℃.

Ранее Украина получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины.

Вадим Ребрина

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