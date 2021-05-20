В Украине перешагнули рубеж в 1 млн введенных доз вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Процесс вакцинации в стране начат в конце февраля.

На 19 мая сделано 1 012 815 уколов. Этим количеством частично или полностью иммунизировали 964 747 человек (первую дозу получили 964 745, две – 48 070 человек). Женщин привито 525 723, мужчин – 487 092.

Эффективнее всего процесс проходит в Киеве, Днепропетровской и Львовской области.

Как уточнили в Минздраве, больше всего привито украинцев в возрасте 20-39 лет (234 169 человек). "Это молодые люди, которые относятся к приоритетным категориям, определенным дорожной картой", – уточнили в ведомстве.

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Группа основного риска при COVID-19 – это люди пожилого возраста, а также те, у кого определенные хронические болезни (диабет, сердечно-сосудистые патологии и проч.). В большинстве стран мира программы антикоронавирусной вакцинации стараются в первую очередь защитить эти категории людей, а также медиков инфекционных отделений.

В Украине среди приоритетных групп (помимо пожилых) – медики, военные, спасатели, пограничники, сотрудники МВД, педагоги, соцработники, духовенство, спортсмены-олимпийцы и так далее.

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Работает 347 мобильных бригад (всего планируется 600), подготовлено к работе 2127 временных и постоянных пунктов вакцинации.

"Вторая доза вакцины гарантирована для каждого, кто привился первой. Дата прививки зависит от вакцины, которую получил человек. Промежуток такой для каждой вакцины: Oxford-AstraZeneca (CoviShield или SKBio) – 12 недель, СoronaVac – 28 дней, Pfizer-BioNTech (Сomirnaty) – 21 день", – напомнили в Минздраве.

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Евгений Пилипенко

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