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Как вакцина Pfizer-BioNTech защищает пожилых от опасных для жизни случаев COVID-19 – отчет

29.04.2021, 14:05
Как вакцина Pfizer-BioNTech защищает пожилых от опасных для жизни случаев COVID-19 – отчет - Фото
Флакон с вакциной Moderna от COVID-19 (фото - ЕРА)

Вакцинация антикоронавирусными прививками от Pfizer-BioNTech и Moderna оказалась на 94% эффективной против госпитализации с COVID-19 у полностью иммунизированных людей ≥65 лет. Об этом пишут в пресс-релизе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Кроме того, одна доза этих мРНК-вакцин привела к 64-процентной защите от попадания в больницу привитых из той же возрастной группы.

Эффективность прививок проверяли по данным с 1 января по 26 марта в 24 больницах 14 штатов, проанализировав показатели 417 госпитализированных (средний возраст 73 года, 48% – женщины).

Схема: CDC

Среди 187 заболевших 18 человек получили одну дозу вакцин за ≥14 дней до начала заболевания, и один – две.

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Взрослые от 65 лет и старше подвержены повышенному риску тяжелых исходов COVID-19. Эта группа определена в качестве приоритетной на получение вакцины во всем мире. С начала декабря введено свыше 1 млрд доз антикоронавирусных вакцин.

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Евгений Пилипенко
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