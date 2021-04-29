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Вслед за Бразилией | Чехия прекратила изучать российскую вакцину Sputnik V: аргумент – "нехватка документов"

29.04.2021, 10:27
Чехия прекратила изучать российскую вакцину Sputnik V: аргумент –
Российская вакцина Спутник V (фото - ЕРА)

Фармрегулятор Чехии прекратил изучать российскую антикоронавирусную вакцину Спутник V. Формальная причина решения – производитель предоставил не всю документацию по биопрепарату. Об этом заявила глава Института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова, пишет местное издание Irozhlas.

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По ее словам, экспертная группа изучила переданные россиянами материалы и изложила свои выводы в отчете для правительства. Его вердикта пока нет.

Сторова уточнила, что из России прислали "десятки страниц" документации, хотя обычно производители передают "десятки тысяч" сопроводительных материалов об исследованиях препарата, его свойствах, схеме применения, побочных эффектах и так далее.

Директор института добавила, что клинические испытания Спутника V в Чехии не проводились и не планируются.

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Число инфицированных коронавирусом в Чехии – более 1,6 млн на ~10,7 млн населения, умерли от ковида почти 30 000.

В стране с 27 декабря 2020 года вакцинируют биопрепаратами от Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford-AstraZeneca. Первые дозы получили ~2 млн граждан, вторые – почти половина из них.

Закупок российской вакцины ранее требовали премьер Чехии Андрей Бабиш и ее прокремлевский президент Милош Земан. Последний в начале апреля обвинил уже экс-главу Минздрава страны Яна Блатны и Сторову в "ответственности за смерти от СOVID-19" из-за отсутствия Спутника V в Чехии. Блатны был отправлен в отставку; его сменил Петер Аренбергер, который выступил за закупку российской вакцины "для клинических испытаний".

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Евгений Пилипенко
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