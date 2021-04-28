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Кремль готовит список "недружественных стран". Лавров обещает его периодически пополнять

28.04.2021, 11:46
Кремль готовит список
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Список "недружественных России стран", формируемый по указу президента РФ Владимира Путина, "будет периодически пополняться". Об этом пропагандистскому ресурсу РИА Новости сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, сейчас идет работа по подготовке такого перечня, в который Кремль "не хочет огульно записывать любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России".

Несмотря на пока еще отсутствие официального списка стран, подконтрольный правительству РФ пропагандистский канал Россия 1 показал вчера кадр с девятью "недружественными" государствами: Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Чехия и Британия.

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"Я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться", – рассказал глава МИД РФ об идее Кремля.

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Он отметил, что список скоро опубликуют: "Думаю, ждать осталось недолго".

Представительствам "недружественных" стран будет запрещено нанимать персонал на местах не только из россиян, но и граждан третьих стран. Позднее в Кремле уточнили, что такие санкции касаются диппредставительств, а не бизнеса.

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Евгений Пилипенко
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