Кремль готовит список "недружественных стран". Лавров обещает его периодически пополнять

Список "недружественных России стран", формируемый по указу президента РФ Владимира Путина, "будет периодически пополняться". Об этом пропагандистскому ресурсу РИА Новости сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, сейчас идет работа по подготовке такого перечня, в который Кремль "не хочет огульно записывать любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России".

Несмотря на пока еще отсутствие официального списка стран, подконтрольный правительству РФ пропагандистский канал Россия 1 показал вчера кадр с девятью "недружественными" государствами: Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Чехия и Британия.

"Я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться", – рассказал глава МИД РФ об идее Кремля.

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Он отметил, что список скоро опубликуют: "Думаю, ждать осталось недолго".

Представительствам "недружественных" стран будет запрещено нанимать персонал на местах не только из россиян, но и граждан третьих стран. Позднее в Кремле уточнили, что такие санкции касаются диппредставительств, а не бизнеса.

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Евгений Пилипенко

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