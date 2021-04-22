UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мировые СМИ | Западу нужно быть готовым к расходам, если он хочет противостоять Путину – Financial Times

22.04.2021, 13:40
Западу нужно быть готовым к расходам, если он хочет противостоять Путину – Financial Times - Фото
Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (фото — ЕРА)

Жизненно важно, чтобы США и союзники в Европе сообща дали понять Кремлю – дальнейшая агрессия против Украины повлечет значительные расходы, а страны НАТО, хоть и справедливо опасаются втягивания в конфликт с ядерным государством, должны усиливать армии для сдерживания РФ. Об этом в статье "Наращивание военной мощи на границах Украины – угроза европейской безопасности" пишет редакция Financial Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"США и ЕС также должны быть готовы к усилению экономических санкций. Если Запад хочет выглядеть серьезно в отношении того, чтобы помешать лидеру России попирать международные нормы, он должен быть готов нести некоторые расходы", – подчеркивают там.

Первейшим приоритетом для западных демократий сейчас должна быть ясность и последовательность сообщений и действий в адрес РФ, считают авторы.

Они отмечают, что попытки президента Франции Эмманюэля Макрона "наладить диалог по укреплению доверия" с российским лидером Владимиром Путиным "хоть и имели хорошие намерения, мало что дали, и при этом замутили дипломатическую воду".

"Несмотря на все опасения канцера Ангелы Меркель, ее правительство по-прежнему поддерживает трубопровод Северный поток-2, по которому напрямую в Германию будет поставляться еще больше российского газа", – говорится в материале.

Читайте также: ЕС не поможет Украине в военном плане, но мог бы помочь по-другому – FAZ

FT напоминает, что на прошлой неделе президент США Джо Байден запретил банкам страны покупать новые суверенные долговые обязательства России. Это, считает редакция, свидетельствует о готовности Белого дома использовать финансовую систему США против Кремля. По их мнению, Европа также должна удвоить усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, "в том числе окончательно заблокировать СП-2".

Редакция предостерегает: военные маневры армии России возле границы (и на оккупированной части) Украины – "это гораздо больше, чем просто отвлекающий маневр от дел с Навальным и переживаний внутри страны по поводу стагнирующей экономики".

Авторы уверены: Кремль полон решимости не допустить интеграции на Запад того, что он считает "братским славянским государством и стратегической буферной зоной", особенно в свете того, что "комик Владимир Зеленский, сменивший Порошенко на посту президента в 2019 году, оказался менее привлекательным, чем ожидала Москва".

Читайте также: "Я не верю". Главу МИД Франции спросили о риске нового вторжения армии России в Украину

FT напоминает: Москва уже показала, что готова не просто бряцать оружием, чтобы напугать соседей и сделать из более уступчивыми, но и напрямую применить войска в самом центре европейского континента.

"Они (страны НАТО, – ред.) должны четко заявить о своей готовности предоставить Украине летальную и нелетальную военную помощь в случае нападения России, включая противотанковые и другие оборонительные системы", – добавили в редакции международной деловой ежедневки.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Донбасс геополитика Крым евросоюз угроза оккупация вторжение мнение аналитика сдерживание джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 