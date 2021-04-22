Жизненно важно, чтобы США и союзники в Европе сообща дали понять Кремлю – дальнейшая агрессия против Украины повлечет значительные расходы, а страны НАТО, хоть и справедливо опасаются втягивания в конфликт с ядерным государством, должны усиливать армии для сдерживания РФ. Об этом в статье "Наращивание военной мощи на границах Украины – угроза европейской безопасности" пишет редакция Financial Times.

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"США и ЕС также должны быть готовы к усилению экономических санкций. Если Запад хочет выглядеть серьезно в отношении того, чтобы помешать лидеру России попирать международные нормы, он должен быть готов нести некоторые расходы", – подчеркивают там.

Первейшим приоритетом для западных демократий сейчас должна быть ясность и последовательность сообщений и действий в адрес РФ, считают авторы.

Они отмечают, что попытки президента Франции Эмманюэля Макрона "наладить диалог по укреплению доверия" с российским лидером Владимиром Путиным "хоть и имели хорошие намерения, мало что дали, и при этом замутили дипломатическую воду".

"Несмотря на все опасения канцера Ангелы Меркель, ее правительство по-прежнему поддерживает трубопровод Северный поток-2, по которому напрямую в Германию будет поставляться еще больше российского газа", – говорится в материале.

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FT напоминает, что на прошлой неделе президент США Джо Байден запретил банкам страны покупать новые суверенные долговые обязательства России. Это, считает редакция, свидетельствует о готовности Белого дома использовать финансовую систему США против Кремля. По их мнению, Европа также должна удвоить усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, "в том числе окончательно заблокировать СП-2".

Редакция предостерегает: военные маневры армии России возле границы (и на оккупированной части) Украины – "это гораздо больше, чем просто отвлекающий маневр от дел с Навальным и переживаний внутри страны по поводу стагнирующей экономики".

Авторы уверены: Кремль полон решимости не допустить интеграции на Запад того, что он считает "братским славянским государством и стратегической буферной зоной", особенно в свете того, что "комик Владимир Зеленский, сменивший Порошенко на посту президента в 2019 году, оказался менее привлекательным, чем ожидала Москва".

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FT напоминает: Москва уже показала, что готова не просто бряцать оружием, чтобы напугать соседей и сделать из более уступчивыми, но и напрямую применить войска в самом центре европейского континента.

"Они (страны НАТО, – ред.) должны четко заявить о своей готовности предоставить Украине летальную и нелетальную военную помощь в случае нападения России, включая противотанковые и другие оборонительные системы", – добавили в редакции международной деловой ежедневки.

Евгений Пилипенко

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