Путин недооценил Зеленского – Кулеба
Президент России Владимир Путин недооценил президента Владимира Зеленского из-за того, что тот не готов уступать по вопросам, имеющим решающее значение для будущего Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Liberation.
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По словам Кулебы, как только власти РФ поняли, что Зеленский не готов идти на компромисс в вопросах национальных интересов – они изменили свое поведение по отношению к Украине.
"Одна из причин изменения поведения Путина заключается в том, что он недооценил Зеленского. Стремление Зеленского к диалогу не означает, что он готов идти на компромисс в национальных интересах и уступать по вопросам, имеющим решающее значение для будущего украинского государства", – сказал он.
Глава МИД говорит, что обострение конфликта на Донбассе необходимо властям России, чтобы "напугать" Украину и сделать более гибкой в переговорах.
"Россияне используют эту эскалацию, чтобы укрепить свои позиции в нормандском формате. Затем это послание для западных стран в целом, ответ на санкции против Москвы за обращение с Алексеем Навальным", – добавил Кулеба.
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