"Я не верю". Главу МИД Франции спросили о риске нового вторжения армии России в Украину

Министр иностранных дел Франции не верит, что Кремль пойдет на новое вторжение в Украину, несмотря на стянутые к ее границам российские войска. Об этом Жан-Ив Ле Дриан сказал в утреннем эфире канала France 2.

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По словам главы МИД Франции, сейчас ему и его коллегам в ЕС в связи с Россией приходится думать о том, как а) Кремль "безжалостен" к противнику президента РФ Владимира Путина Алексею Навальному, б) Россия "запугивает" Украину войной и в) РФ постоянно пытается подорвать европейские демократии.

"В то, что Россия предпримет военные действия против Украины, я не верю, но факт столь массового сосредоточения войск у границы с Украиной повышает риск появления инцидента, который грозит большим", – сказал он.

Ле Дриан добавил, что Россия – "наш сосед, довольно громоздкий, иногда опасный, но всегда рядом". "Иногда в жизни у вас есть беспокойные, порой и нежелательные соседи, но вам все равно приходится с ними разговаривать", – пояснил он свою мысль.

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Отвечая на вопрос о Навальном, у которого в тюрьме усилились проблемы со здоровьем, французский министр сказал: "Если он умрет в тюрьме, мы примем необходимые санкции и возложим ответственность за эту трагедию на Путина и российские власти". США ранее также пригрозили за это последствиями.

Ситуацию с Навальным в интервью обсудили в первую очередь, агрессию России против Украины – под конец.

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Евгений Пилипенко

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