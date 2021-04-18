В США грозят России последствиями, если Навальный умрет в тюрьме

Администрация президента США Джо Байдена взвешивает варианты наказания России, если заключенный в тюрьму оппозиционер Алексей Навальный умрет. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

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"Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с Навальным в их заключении, является их ответственностью, и они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом", – сказал Салливан.

Он отметил, что есть много вариантов наказать Россию, но он пока не станет говорить о них публично.

"Но мы сообщили, что в случае смерти Навального будут последствия", – добавил советник.

2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима.

США, Канада и ЕС ввели санкции против России за Навального. Украина их поддержала.

31 марта Навальный объявил голодовку, он требует допустить к нему приглашенного врача. Еще до голодовки адвокаты политика заявляли, что его здоровье "крайне неблагополучное".

16 апреля, прокуратура Москвы потребовала признать фонды Навального и его штабы экстремистскими организациями.

Вадим Ребрина

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