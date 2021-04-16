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Кремль решил запретить организации Навального: их собираются объявить экстремистскими

16.04.2021, 21:37
Кремль решил запретить организации Навального: их собираются объявить экстремистскими - Фото
Алексей Навальный (скриншот из трансляции Радио Свобода)

Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. Прокуратура подала соответствующий иск в Московский городской суд, сообщает Медуза.

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В российской прокуратуре решили, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Российские силовики считают, что сторонники Навального собирались устроить в РФ "цветную революцию".

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что в течение всего времени своего существования организация "вела деятельность исключительно мирно и исключительно законно". Он отметил, что признание организаций экстремистскими "откроет дорогу к сотням уголовных дел".

Соратники Навального связали действия властей с планируемым митингом в поддержку политика и осенними выборами в Думу.

Издание отмечает, что в случае признания ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности будет грозить уголовная ответственность. За демонстрацию символики будет наступать административная ответственность, а СМИ должны будут под угрозой штрафа указывать на экстремистский статус организации. Ей также запретят любую банковскую деятельность, а за ее финансирование (в том числе, за донаты) могут дать срок от трех до восьми лет, пишет издание.

  • 2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима.
  • США, Канада и ЕС ввели санкции против России за Навального. Украина их поддержала.
  • 31 марта Навальный объявил голодовку.

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Вадим Ребрина
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Россия экстремизм алексей навальный
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