Кремль решил запретить организации Навального: их собираются объявить экстремистскими
Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. Прокуратура подала соответствующий иск в Московский городской суд, сообщает Медуза.
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В российской прокуратуре решили, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Российские силовики считают, что сторонники Навального собирались устроить в РФ "цветную революцию".
Директор ФБК Иван Жданов заявил, что в течение всего времени своего существования организация "вела деятельность исключительно мирно и исключительно законно". Он отметил, что признание организаций экстремистскими "откроет дорогу к сотням уголовных дел".
Соратники Навального связали действия властей с планируемым митингом в поддержку политика и осенними выборами в Думу.
Издание отмечает, что в случае признания ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности будет грозить уголовная ответственность. За демонстрацию символики будет наступать административная ответственность, а СМИ должны будут под угрозой штрафа указывать на экстремистский статус организации. Ей также запретят любую банковскую деятельность, а за ее финансирование (в том числе, за донаты) могут дать срок от трех до восьми лет, пишет издание.
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