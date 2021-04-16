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"Самая секретная и любимая дача Путина": у Навального выложили фильм-расследование – видео видео

16.04.2021, 08:24
Скриншот из видеозаписи ФБК
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Фонд Алексея Навального, политического противника президента РФ Владимира Путина, показал сюжет о резиденции "Долгие Бороды" на Валдайском озере в Новгородской области РФ. Ее в фильме называют "самой секретной и любимой официальной дачей" российского лидера.

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На территории в 250 гектаров расположено около 80 строений.

Соратники российского оппозиционера увидели там четырехэтажный особняк площадью 3500 м2, "личную" Владимирскую церковь, мини-казино, VIP-ресторан с кинозалом, боулингом и бильярдной, гостевые домики, китайский павильон, русскую избу, бани, сауну, конюшню, площадку для гольфа, детскую площадку с горками, склады, гаражи, ангары и другие постройки.

Фото: ФБК

По данным соратников Навального, земля оформлена на ООО "Прайм", якобы принадлежащее основному акционеру банка Россия – другу Путина Юрию Ковальчуку.

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Авторы утверждают, что рядом с резиденцией есть и дом вдвое больше: спа-комплекс с двумя подземными этажами на 7000 м2, где солярий, флоат-бассейн, криокамеры, массажные ванны, кабинеты стоматологии, косметологии, грязелечения и лимфопресса, бассейн и отдельный массажный блок.

Фото: ФБК

По данным расследователей, которые ссылаются на документы поэтажного плана, на другом этаже – спальня, огромный холл и еще больше гостиная, сервировочная комната, спецлифт для еды и помещение для аквариума на 13 м2.

На подвальном этаже – комнаты персонала, технические помещения с материалами для соляной купели, грязелечения и спецсвязи.

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Евгений Пилипенко
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ФБК расследование недвижимость оппозиция алексей навальный дача Валдай
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