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Бесполетная зона над "дворцом Путина" в Геленджике: ФСБ жалуется на "разведку НАТО"

27.01.2021, 09:15
Бесполетная зона над
Работа системы ПВО (скриншот из видеозаписи МО РФ)

Летом 2020 года в районе города-курорта Геленджик (РФ) была установлена бесполетная зона: там расположен, по данным российской оппозиции, "дворец Путина" стоимостью $3,5 млрд. Об этом пишет российский ресурс РБК со ссылкой на ответ ФСБ на запрос.

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По данным источника, бесполетную зону в районе мыса Идокопас установили по приказу Минтранса РФ: там находится погранзастава ФСБ по Краснодарскому краю.

Скриншот

Российские власти уверяют, что в районе "возросла разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО" – и якобы потому там сделали no-fly zone.

Читайте колонку: Дворец Путина и княжество путинских друзей

Между тем, в Федеральной службе охраны РФ изданию заявили, что в районе Геленджика якобы нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения. Ранее в сюжете о "дворце Путина" сообщалось, что его охраняют сотрудники спецслужб РФ.

Смотрите видео: Путин прокомментировал расследование Навального о "дворце"

Евгений Пилипенко
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