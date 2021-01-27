Бесполетная зона над "дворцом Путина" в Геленджике: ФСБ жалуется на "разведку НАТО"
Летом 2020 года в районе города-курорта Геленджик (РФ) была установлена бесполетная зона: там расположен, по данным российской оппозиции, "дворец Путина" стоимостью $3,5 млрд. Об этом пишет российский ресурс РБК со ссылкой на ответ ФСБ на запрос.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным источника, бесполетную зону в районе мыса Идокопас установили по приказу Минтранса РФ: там находится погранзастава ФСБ по Краснодарскому краю.
Российские власти уверяют, что в районе "возросла разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО" – и якобы потому там сделали no-fly zone.
Читайте колонку: Дворец Путина и княжество путинских друзей
Между тем, в Федеральной службе охраны РФ изданию заявили, что в районе Геленджика якобы нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения. Ранее в сюжете о "дворце Путина" сообщалось, что его охраняют сотрудники спецслужб РФ.
- 17 января 2021 года российский оппозиционер Навальный вернулся в РФ после лечения в ФРГ из-за отравления "Новичком" через трусы. Его задержали "по делу Ив Роше", арестовали на 30 суток.
- 19 января его организация выпустила фильм-расследование о "дворце Путина" в поселке Прасковеевка у Геленджика за $3,5 млрд. В Кремле назвали фильм "лохотроном".
- 23 января в российских городах прошли протесты в поддержку Навального и против Путина.
Смотрите видео: Путин прокомментировал расследование Навального о "дворце"
Комментарии