"Листал видеоподборки". Путин лично прокомментировал расследование Навального о "дворце"
Президент РФ Владимир Путин заверяет, что не владеет "дворцом" в Геленджике. Об этом он сказал во время онлайн-конференции со студентами, впервые лично прокомментировав расследование о "дворце" от российского оппозиционера Алексея Навального.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Путин сказал, что не смотрел фильм-расследование, так как у него нет на это времени, но "листал видеоподборки, которые принесли помощники".
"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", – сказал он.
Путин говорит, что тема дворца обсуждалась "более 10 лет", но если бы дворец был, то были бы и связанные с ним документы ("оформление земельных документов", "финансовые проводки"). По его мнению, сейчас – "удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги" россиянам.
Президент РФ также заявил, что в фильме есть "компиляция, монтаж": вставили его фото во время плавания в Енисее на кадры с "бассейном, в котором он никогда не был". Еще он добавил, что некоторых упомянутых в фильме людей знает, а других – "вообще не знает и никогда не видел в глаза".
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии из-за отравления ядом группы "Новичок". Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
- 19 января, ФБК Навального выпустил фильм-расследование о "дворце Путина" за $3,5 млрд в Краснодарском крае. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал фильм "лохотроном".
- Утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального.
Читайте также: Разоблачение ФСБ. Что осталось за кадром истории с Навальным
Комментарии