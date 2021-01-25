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"Листал видеоподборки". Путин лично прокомментировал расследование Навального о "дворце"

25.01.2021, 15:04
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин заверяет, что не владеет "дворцом" в Геленджике. Об этом он сказал во время онлайн-конференции со студентами, впервые лично прокомментировав расследование о "дворце" от российского оппозиционера Алексея Навального.

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Путин сказал, что не смотрел фильм-расследование, так как у него нет на это времени, но "листал видеоподборки, которые принесли помощники".

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", – сказал он.

Путин говорит, что тема дворца обсуждалась "более 10 лет", но если бы дворец был, то были бы и связанные с ним документы ("оформление земельных документов", "финансовые проводки"). По его мнению, сейчас – "удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги" россиянам.

Президент РФ также заявил, что в фильме есть "компиляция, монтаж": вставили его фото во время плавания в Енисее на кадры с "бассейном, в котором он никогда не был". Еще он добавил, что некоторых упомянутых в фильме людей знает, а других – "вообще не знает и никогда не видел в глаза".

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Марк Сировой
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