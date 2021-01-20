"Это лохотрон". В Кремле отреагировали на расследование ФБК Навального о "дворце Путина"
В Кремле раскритиковали фильм-расследование о "дворце" президента РФ Владимира Путина от основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Соответствующее заявление сделал спикер президента России Дмитрий Песков, передает Meduza.
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Он заверил, что Путину вменяется "то, чего не существует", и президент РФ ежегодно декларирует имущество. Песков говорит, что в фильме "ничего нового не представлено", тема "была вброшена" три-четыре года назад, и сейчас "переливается из пустого в порожнее".
"Единственная новинка – это то, что здесь уже такие монтажные истории используются. Там в бассейн в некоем дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Енисее", – сказал он.
Песков также считает, что "главная задача" расследования – собрать деньги со зрителей, ведь в конце указаны реквизиты с просьбой перечислять средства.
"Вот это и есть такой главный лохотрон<…> Подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам", – сказал он.
- 20 августа 2020-го Навального отравили, 22 числа его вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", подобные ранее использовали российские спецслужбы.
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
- Вчера, 19 января, ФБК Навального выпустил фильм-расследование о "дворце Путина" за $3,5 млрд в Краснодарском крае.
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