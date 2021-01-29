Российский ресурс Mash, который основан бывшим сотрудником рупора пропаганды РФ Life Никитой Могутиным, показал видео из "дворца президента РФ Владимира Путина" под Геленджиком.

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Автор сюжета утверждает, что "несмотря на все сложности, нам все-таки удалось первыми туда попасть" – якобы через связи с "представителем технадзора" на строительстве.

На кадрах из особняка – ободранные стены, процесс ремонта и строительное оборудование. Автор уверяет, что там "один сплошной бетон" и все "на нулевом этапе строительства", и этим дворцом "перед друзьями не похвастаешься".

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На месте "комнаты для грязи", говорит закадровый голос, будут обычные душевые кабины, а знаменитая теперь, после фильма-расследования российского оппозиционера Алексея Навального, "аквадискотека" – якобы просто фонтан.

Между тем, в фильме Навального как раз говорится, что особняк был полностью закончен в 2014 году, но сейчас там идет капремонт из-за недостатков первоначального проекта и плесени, в результате чего было решено все переделать: "Ободрали стены, мрамор, вынесли все ценное, выкинули на помойку миллиарды и начали заново".

То есть, ролик от Mash расследование не опровергает, хотя нарратив в нем именно такой: будто бы ничего экстраординарного и роскошного там нет. Автор также говорит, что имя владельца объекта "официально не названо".

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The Insider пишет, что дворец в 2011 году перешел во владения российского бизнесмена Александра Пономаренко, который купил его на деньги Транснефти. У Навального утверждают, что объект и сейчас содержится за деньги Роснефти и Транснефти, и что после фиктивной продажи он остался резиденцией Путина.

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Евгений Пилипенко

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