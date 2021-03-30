Украина поддержала санкции ЕС против России за лишение свободы Навального

Украина и шесть европейских стран присоединились к санкциям Евросоюза против России, введенных из-за лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по международным отношениям Жозеп Борреля, опубликованном на сайте Европейского Совета.

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По словам Борреля, Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия обеспечат соответствие своей национальной политики санкциям, введенным ЕС 2 марта 2021 года.

Боррель заявил, что ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Под санкции ЕС попали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН РФ Александр Калашников.

Денис Юдин

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