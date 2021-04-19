Навального из колонии переводят в больницу. Но она тоже в колонии
Российского оппозиционера Алексея Навального переводят из колонии в больницу, которая находится на территории другой колонии. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
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Как отмечается, Навального переведут из колонии №2 города Покрова Владимирской области в областной стационар для осужденных. Он находится на территории исправительной колонии №3 во Владимире.
В ФСИН заверяют, что оппозиционеру "с его согласия" назначили витаминную терапию, а состояние его здоровья – "удовлетворительное".
При этом Навальный с 31 марта объявил голодовку, а до этого его соратники говорили, что здоровье оппозиционера "крайне неблагополучное". Вчера администрация президента США Джо Байдена пригрозила РФ последствиями, если политик умрет в тюрьме.
- 2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима.
- США, Канада и ЕС ввели санкции против России за Навального. Украина их поддержала.
- 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать фонды Навального и его штабы экстремистскими организациями.
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