Без сна и врачей. Навальный содержится в условиях, равносильных пыткам – правозащитники
Российский оппозиционер Алексей Навальный содержится в ужасных условиях, приближенных к пыткам, которые, возможно, медленно убивают его. Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International, пишет Reuters.
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По словам правозащитников, осужденный политик лишен нормального сна и не имеет доступа к врачу, которому он мог бы доверять в тюрьме. Генеральный секретарь Amnesty Агнес Калламард заявила, что власти РФ поместили Навального в такие условия, которые медленно ведут к его смерти и сейчас пытаются скрыть то, что происходит.
"Очевидно, что российское правительство нарушает его права. Мы должны сделать больше. Они уже пытались убить его, теперь они задерживают его и содержат в условиях, равносильных пыткам", – отметила она.
- 2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты.
- 25 марта сообщалось, что состояние здоровья Навального "крайне неблагополучное".
- 31 марта оппозиционер объявил в тюрьме голодовку, требуя, чтобы к нему допустили врача.
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