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Без сна и врачей. Навальный содержится в условиях, равносильных пыткам – правозащитники

07.04.2021, 13:27
Без сна и врачей. Навальный содержится в условиях, равносильных пыткам – правозащитники - Фото
Алексей Навальный (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Российский оппозиционер Алексей Навальный содержится в ужасных условиях, приближенных к пыткам, которые, возможно, медленно убивают его. Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International, пишет Reuters.

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По словам правозащитников, осужденный политик лишен нормального сна и не имеет доступа к врачу, которому он мог бы доверять в тюрьме. Генеральный секретарь Amnesty Агнес Калламард заявила, что власти РФ поместили Навального в такие условия, которые медленно ведут к его смерти и сейчас пытаются скрыть то, что происходит.

"Очевидно, что российское правительство нарушает его права. Мы должны сделать больше. Они уже пытались убить его, теперь они задерживают его и содержат в условиях, равносильных пыткам", – отметила она.

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Дарья Мостовая
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