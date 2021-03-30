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Грозев: Отравление Навального показало чудовищность спецслужб России

30.03.2021, 14:30
Грозев: Отравление Навального показало чудовищность спецслужб России - Фото
Христо Грозев (кадры из фильма для European Press Prize)

Расследование дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального показало, что в РФ "буквально в промышленных масштабах" реализуется программа по убийствам политических оппонентов действующего режима. Об этом журналист-расследователь Христо Грозев рассказал в интервью для LIGA.net "Bellingcat и тайны Кремля".

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"Я понял масштабы чудовищности их (росспецслужб - ред.) операций, когда мы расследовали отравление Навальнoгo и я обнаружил, что отряд отравителей ФСБ следит за более чем 10 людьми в любое время. Это означало, что в России реализуется программа по убийствам буквально промышленного масштаба", – заявил Грозев.

Также журналист считает, что ни одна из спецопераций, в частности по отравлению Навального, "не могла произойти без одобрения президента РФ Владимира Путина".

По его словам, звонок Навального одному из своих отравителей был "идеальным штормом", который не мог произойти без деградации внутри ФСБ: "Это не могло произойти без чувства безнаказанности, которое правит внутри секретных служб... Навальный сделал ставку на то, что система сломана – и это сработало. Я не думаю, что это может случиться дважды в жизни – я боюсь, что никогда не переживу чего-то настолько невероятного и шокирующего, как тот 50-минутный телефонный звонок".

  • 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит Путин
  • Позже журналисты установили, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ: они назвали их имена и биографии, а также показали фото.

Читайте также: Bellingcat и тайны Кремля. Как выглядит передовая войны против спецслужб России

Владислав Сердюк
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владимир путин алексей навальный bellingcat Христо Грозев
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