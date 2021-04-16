В случае конфликта с Россией партнеры поддержат нас оружием – Кулеба

Украина получит "конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров" в случае открытого конфликта с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире 1+1.

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"В случае, если активные масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно усилит обороноспособность Украины. И поможет нам отбить наступление агрессора", – сказал министр.

По его словам, страна получит "конкретное оружие, конкретные разведданные, конкретные технологии".

Кроме того, Кулеба сказал, что в Брюсселе он перечислил партнерам перечень того, что нужно Украине "как можно быстрее".

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами про весь спектр военной помощи, которая может быть предоставлена. Нет никаких ограничений или табу по этому поводу", – отметил глава МИД.

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Станислав Стороженко

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