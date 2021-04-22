Евросоюз поддержал спецоперацию Чехии по изгнанию агентуры Кремля

Евросоюз поддерживает операции спецслужб Чехии по выявлению и изгнанию из страны агентуры Кремля. Заявление об этом сделал в официальном блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он пишет, что ЕС "решительно осуждает" незаконную деятельность "ГРУ" в Чехии, одобряет реакцию на это властей страны, а также осуждает "непропорциональную реакцию и последующие угрозы РФ".

"Россия должна положить конец действиям, нарушающим международное право и представляющим угрозу безопасности и интересам ЕС", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

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Он отметил, что в Брюсселе "крайне серьезно" отнеслись к выводам чешских об агентуре РФ и "глубоко обеспокоились" грубым нарушением ее суверенитета и международного права.

"ЕС выражает полную солидарность с Чешской Республикой, поддерживает действия, предпринятые ее властями, и готов поддержать ее дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности", – заявил Боррель.

Он добавил, что действия российских спецслужб против ЕС и стран-членов "будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью".

17 апреля 2021 года Чехия выслала 18 дипломатов РФ по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ (экс-ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в стране 16 октября 2014-го. Премьер страны Бабиш заявил, что взрыв 60 т взрывчатки организовали шпионы РФ, и Кремль несет ответственность за гибель двух чехов и ущерб "на миллиарды".

Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов. 21 апреля Чехия поставила ультиматум: либо они возвращаются в Москву, либо штат посольства РФ в Праге "сократят так, чтобы он соответствовал численности чешского посольства в Москве". Кремль отреагировал.

Сенат Чехии призвал выслать из страны всех российских дипломатов, кроме одного.

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Евгений Пилипенко

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