UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евросоюз поддержал спецоперацию Чехии по изгнанию агентуры Кремля

22.04.2021, 09:48
Евросоюз поддержал спецоперацию Чехии по изгнанию агентуры Кремля - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Евросоюз поддерживает операции спецслужб Чехии по выявлению и изгнанию из страны агентуры Кремля. Заявление об этом сделал в официальном блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он пишет, что ЕС "решительно осуждает" незаконную деятельность "ГРУ" в Чехии, одобряет реакцию на это властей страны, а также осуждает "непропорциональную реакцию и последующие угрозы РФ".

"Россия должна положить конец действиям, нарушающим международное право и представляющим угрозу безопасности и интересам ЕС", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

Читайте также: В Чехии масштабная облава на агентуру Кремля – спецназ взял пять сотрудников ГРУ

Он отметил, что в Брюсселе "крайне серьезно" отнеслись к выводам чешских об агентуре РФ и "глубоко обеспокоились" грубым нарушением ее суверенитета и международного права.

"ЕС выражает полную солидарность с Чешской Республикой, поддерживает действия, предпринятые ее властями, и готов поддержать ее дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности", – заявил Боррель.

Он добавил, что действия российских спецслужб против ЕС и стран-членов "будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью".

  • 17 апреля 2021 года Чехия выслала 18 дипломатов РФ по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ (экс-ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в стране 16 октября 2014-го. Премьер страны Бабиш заявил, что взрыв 60 т взрывчатки организовали шпионы РФ, и Кремль несет ответственность за гибель двух чехов и ущерб "на миллиарды".
  • Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов. 21 апреля Чехия поставила ультиматум: либо они возвращаются в Москву, либо штат посольства РФ в Праге "сократят так, чтобы он соответствовал численности чешского посольства в Москве". Кремль отреагировал.
  • Сенат Чехии призвал выслать из страны всех российских дипломатов, кроме одного.

Читайте также: Обозреватель CNN: Кремль издевается над Западом, а в Евросоюзе "осуждают" и "топают ногой"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
геополитика евросоюз чехия агентура шпионаж гру Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 