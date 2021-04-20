Если Европа продолжит лишь осуждать агрессивные действия России в самых разных сферах – и этим ограничится, маловероятно, что Кремль обеспокоится из-за того, что где-то в ЕС "топают ногой". Об этом пишет редактор CNN в сфере европолитики Люк Макги.

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Для сотрудника евроофиса агентства является "просто поразительным" тот факт, что сотрудники военной разведки РФ совершают на всем континенте враждебные действия, но Брюссель реагирует на это без должной, по его мнению, жесткости.

В статье говорится, что повторяющееся преступное поведение России "должно бы, по крайней мере в теории, дать ЕС карт-бланш" на выдворение все новых дипломатов РФ и внедрение дальнейших санкций против страны-агрессора, "особенно с учетом того, что президент США Джо Байден, похоже, намерен наказывать Россию".

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"Если правда, что за этим взрывом в Чехии стояли те же двое людей (которые отравили Скрипалей в Англии, – ред.), и ответ Москвы на такие серьезные обвинения по-прежнему столь же беззаботный, это поднимает серьезные вопросы о том, что Европа действительно может сделать, чтобы обуздать наглую враждебность России", – пишет обозреватель агентства.

По его мнению, "Россия издевается над Европой".

В материале CNN отмечают: если последние несколько лет чему-то и научили президента РФ Владимира Путина, так это тому, что "независимо от серьезности обвинения против него (от помощи сирийскому диктатору в бомбардировках его собственного народа и до санкций за попытку убийства политических оппонентов), евролидеры никуда не денутся от географии".

Автор объясняет: до тех пор, пока России есть что предложить своим соседям на Западе, будь то энергоносители или настойчивое продвижение своей вакцины Спутник-5, "прагматическое умиротворение будет побеждать".

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Евгений Пилипенко

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