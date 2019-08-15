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Дело об агентах ГРУ. Еще один человек пострадал от "Новичка"

Дело об агентах ГРУ. Еще один человек пострадал от "Новичка" - Фото
Военные очищают дом Скрипаля в Солсбери (Фото: EPA)
15.08.2019, 17:09

Офицер приехал на вызов по поводу отравления Скрипаля и получил незначительную дозу

В результате контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое использовали российские сотрудники ГРУ для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пострадал еще один полицейский. Об этом говорится в заявлении детективов контртеррористического подразделения британской полиции, которое опубликовала журналист LBC Рейчел Венабелс в Twitter.

Отмечается, что детективы, которые расследовали химатаку с помощью "Новичка", подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества в образцах крови полицейского, говорится в заявлении.

Сообщается, что пострадал местный полицейский офицер из графства Вилтшер, который не захотел разглашать свое имя публике. Он приехал на вызов по поводу отравления Скрипаля и получил незначительную дозу "Новичка".

Отмечается, что сотрудник полиции получил необходимую медицинскую помощь и вернулся к выполнению своих обязанностей.

Ранее было только известно об одном местном полицейском - Нике Бейли, который при осмотре дома Скрипалей вступил в контакт с "Новичком" и попал в больницу.

  • 4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
  • Власти страны заявили, что россияне отравлены ядом "Новичок", который разрабатывали в СССР и РФ.
  • 30 июня "Новичком" отравились Дона Стерджесс и Чарльз Роули. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.
  • Армия Великобритании завершила очистку города Солсбери от химического вещества "Новичок" только через год.

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Сергей Скрипаль Солсбери Новичок
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