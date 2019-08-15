Дело об агентах ГРУ. Еще один человек пострадал от "Новичка"

Военные очищают дом Скрипаля в Солсбери (Фото: EPA)

В результате контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое использовали российские сотрудники ГРУ для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пострадал еще один полицейский. Об этом говорится в заявлении детективов контртеррористического подразделения британской полиции, которое опубликовала журналист LBC Рейчел Венабелс в Twitter.

Отмечается, что детективы, которые расследовали химатаку с помощью "Новичка", подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества в образцах крови полицейского, говорится в заявлении.

Сообщается, что пострадал местный полицейский офицер из графства Вилтшер, который не захотел разглашать свое имя публике. Он приехал на вызов по поводу отравления Скрипаля и получил незначительную дозу "Новичка".

Отмечается, что сотрудник полиции получил необходимую медицинскую помощь и вернулся к выполнению своих обязанностей.

Ранее было только известно об одном местном полицейском - Нике Бейли, который при осмотре дома Скрипалей вступил в контакт с "Новичком" и попал в больницу.

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