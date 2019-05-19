Об отравлении Скрипаля агентами ГРУ РФ снимут художественное кино

Дом Скрипалей в Солсбери (фото - EPA) Фото: EPA

Британский телеканал BBC снимет драму из двух частей об отравлении Новичком в британском Солсбери экс-агента ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Мы считаем большой честью рассказать эту историю", - отметили авторы сценария Адам Паттерсон и Деклан Лоун.

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В основу драмы, название которой еще не называется, лягут "обширные и тщательные исследования" этого дела. Лента расскажет о том, "как простые люди реагировали на кризис на пороге своего дома, демонстрируя необычайный героизм".

В Би-Би-Си сказали, что поражены открытостью жителей Солсбери, которые делятся рассказами.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). 14 февраля Bellingcat установили, что третий подозреваемый в отравлении - Денис Сергеев (по легенде - Сергей Федотов), высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, может быть причастен к отравлению в Болгарии бизнесмена-оружейника Эмилиана Гебрева. Кремль назвал обвинения "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адрес российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.