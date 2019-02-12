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12.02.2019, 07:31

Отравление Новичком: Болгария и Британия объединили расследования

Отравление Новичком: Болгария и Британия объединили расследования - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

София и Лондон проверят связь между покушением на Скрипалей и попыткой отравить болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева

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Великобритания и Болгария создали совместную следственную группу, которой поручено проверить возможную связь между покушением на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и попыткой отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году. Об этом заявила в Софии британский посол Эмма Хопкинс, передает Deutsche Welle.

Посол объявила о таком решении после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и генпрокурором страны Сотиром Цацаровым.

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10 февраля болгарские власти сообщили, что Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб Народного собрания проведет слушания в связи с информацией о возможном отравлении бизнесмена. 

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией"

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Теги: Новичок, отравление, расследование, британия, болгария
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