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14.02.2019, 18:53

Отравление Скрипалей: названо имя третьего подозреваемого

Отравление Скрипалей: названо имя третьего подозреваемого - Фото
Фото: bellingcat.com

По данным журналистов, в настоящее время он имеет минимальное звание полковника и, возможно, генерал-майора

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Третий подозреваемый в отравлении бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсберии опознан как Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России. Об этом сообщает Bellingcat.

Журналисты-расследователи выяснили, что Денис Сергеев родился в Ушарале, небольшом военном городке в бывшем советском Казахстане, недалеко от советско-китайской границы. И Денис Сергеев, и его прикрытие "Сергей Федотов" родились 17 сентября 1973 года. Он служил в армии в Новороссийске в Краснодарском крае.

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В период между 2000 и 2002 годами Сергеев был переведен в Москву и поступил в элитную Военно-дипломатическую академию, широко известную в России как "Консерватория ГРУ", которая ежегодно выпускает 100 элитных офицеров разведки, от шпионов под дипломатическим и военным прикрытием до нелегалов.

Журналисты пишут, что как и все остальные выпускники, Сергеев скорее всего закончил Академию с минимальным званием подполковника. У Bellingcat нет подтверждения его нынешнего воинского звания, однако срок службы и характер его назначений с момента окончания школы указывают на то, что в настоящее время он имеет минимальное звание полковника и, возможно, генерал-майора. Сергеев женат, имеет взрослую дочь.

В 2010 году Денис Сергеев получил свое альтернативное эго "Сергей Вячеславович Федотов". Новый действительный паспорт был выдан под этим именем той же паспортной стойкой "770001" в Москве, которая выдавала паспорта Мишкину, Чепиге и другим сотрудникам ГРУ.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады. 

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, новичок, отравление, bellingcat, гру
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