Посол РФ обвинил Польшу в "оголтелой русофобии": Отношения худшие со времен Второй мировой
Состояние российско-польских отношений – "самое плохое за весь период после Второй мировой войны". Об этом пропагандистскому ресурсу Кремля ТАСС заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сотрудник дипмиссии РФ в Варшаве уверяет, что это якобы Польша "целенаправленно ведет дело к свертыванию и разрушению наших отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях".
Он уточнил, что переломный момент в отношениях стран наступил в 2014 году, когда в Польше, как выразился посол РФ, началась и "не прекращается оголтелая русофобская кампания". Андреев умолчал о том, что же стало причиной такого отношения поляков к России.
Тем не менее, сказал дипломат РФ, Россия "особо по этому поводу не переживает", так как "попривыкла к новым реалиям: обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся".
Читайте также: Обозреватель CNN: Кремль издевается над Западом, а в ЕС "осуждают" и "топают ногой"
Как и в случае с другими странами, решения и действия властей которых не нравятся Москве, риторику и курс руководства Польши российский чиновник объяснил якобы желанием "угодить США".
"Польские власти спешат впереди остальных союзников продемонстрировать безоговорочную лояльность США", – сказал Андреев, посетовав, что России "предъявляют абсурдные обвинения без малейших доказательств".
- В середине апреля 2021-го Польша выслала троих российских дипломатов: "действовали во вред республике". Россия в ответ выслала пятерых дипломатов Польши.
- 26 апреля состоялось срочное заседание премьер-министров Вышеградской четверки, которое из-за действий России созвал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
- Также в апреле между РФ и Чехией возник дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ в подрыве арсенала в Чехии в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.
- Лидер коммунистов России призвал Кремль к вторжению на Донбасс – "защищать свою Родину".
Читайте также: Западу нужно быть готовым к расходам, если он хочет противостоять Путину – Financial Times
Комментарии