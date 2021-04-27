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Посол РФ обвинил Польшу в "оголтелой русофобии": Отношения худшие со времен Второй мировой

27.04.2021, 09:28
Посол РФ обвинил Польшу в
Сергей Андреев (фото — ЕРА)

Состояние российско-польских отношений – "самое плохое за весь период после Второй мировой войны". Об этом пропагандистскому ресурсу Кремля ТАСС заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

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Сотрудник дипмиссии РФ в Варшаве уверяет, что это якобы Польша "целенаправленно ведет дело к свертыванию и разрушению наших отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях".

Он уточнил, что переломный момент в отношениях стран наступил в 2014 году, когда в Польше, как выразился посол РФ, началась и "не прекращается оголтелая русофобская кампания". Андреев умолчал о том, что же стало причиной такого отношения поляков к России.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Тем не менее,  сказал дипломат РФ, Россия "особо по этому поводу не переживает", так как "попривыкла к новым реалиям: обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся".

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Как и в случае с другими странами, решения и действия властей которых не нравятся Москве, риторику и курс руководства Польши российский чиновник объяснил якобы желанием "угодить США".

"Польские власти спешат впереди остальных союзников продемонстрировать безоговорочную лояльность США", – сказал Андреев, посетовав, что России "предъявляют абсурдные обвинения без малейших доказательств".

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Евгений Пилипенко
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агрессия России польша геополитика мид рф дипломатия Сергей Андреев
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