Из-за действий России. Польша созывает срочное заседание премьеров Вышеградской четверки

Срочное заседание премьер-министров Вышеградской четверки было созвано премьером Польши Матеушем Моравецким из-за действий России. Об этом в Twitter сообщил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

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В Вышеградскую четверку входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Заседание должно пройти сегодня, 26 апреля, в 13:00 по киевскому времени, в формате видеоконференции.

Встреча будет посвящена угрозам со стороны России: актам саботажа в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси. Премьер-министры обсудят укрепление безопасности в регионе.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений": войска России начали отводить от украинских границ уже с 23 апреля.

В апреле 2021 года между Россией и Чехией возник дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году, в результате Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.

Денис Юдин

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