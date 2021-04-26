Из-за действий России. Польша созывает срочное заседание премьеров Вышеградской четверки
26.04.2021, 10:50
Матеуш Моравецкий (Фото: Facebook/MateuszMorawieckiPremier)
Срочное заседание премьер-министров Вышеградской четверки было созвано премьером Польши Матеушем Моравецким из-за действий России. Об этом в Twitter сообщил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
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В Вышеградскую четверку входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.
Заседание должно пройти сегодня, 26 апреля, в 13:00 по киевскому времени, в формате видеоконференции.
Встреча будет посвящена угрозам со стороны России: актам саботажа в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси. Премьер-министры обсудят укрепление безопасности в регионе.
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