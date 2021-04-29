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COVID-дипломатия | Россия нашептывает украинцам о "геноциде", продвигает Спутник V: отчет ЕС о вакцино-фейках

29.04.2021, 09:27
Россия нашептывает украинцам о
Ампула с российской вакциной (фото - ЕРА)

Россия на всех уровнях – от руководства до низовой активности в соцсетях – пытается с помощью лжи и дезинформации очернить антикоронавирусные вакцины "западной" разработки, и одновременно выставить как благо свои. Отчет EUvsDisinfo от Европейской внешнеполитической службы о пропаганде из РФ с многими примерами можно скачать в формате PDF.

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Авторы пишут, что российская "вакцинная дипломатия" следует логике игры с нулевой суммой и сочетается с усилиями по дезинформации, искажению фактов и манипуляциями для подрыва доверия к вакцинам Запада, институтам ЕС и западно-европейским стратегиям вакцинации.

"И Россия, и Китай используют контролируемые государством СМИ, сети прокси-СМИ и соцсети, включая официальные дипломатические аккаунты, для достижения этих целей", – подчеркнули в EAD.

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Там отметили, что аккаунты вакцины Спутник V сочетают ее рекламу с дезинформацией о "предвзятом отношении Запада", "проделках биг-фармы", "заговоре против России", "саботаже вакцины", "сознательной задержке регистрации в ЕС" и так далее. Там также некорректно сравнивают Спутник V с конкурентами (см. познавательный ролик в противовес, – ред.).

EAD сообщает, что росСМИ, включая основные госресурсы, выпячивают в материалах "опасность" западных вакцин: гипертрофируют негативные моменты, вырывают их из контекста и предвзято представляют препараты как небезопасные. РосСМИ сообщают читателям, как Кремль "успешно" борется с эпидемией, тогда как на Западе якобы "все ужасно".

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В отчете уточняют: кремлевская дезинформация против Украины и других стран Восточного партнерства "адаптирована к местной ситуации и часто передается на местном языке".

"Украина и ее правительство стали предметом особенно жесткой критики со стороны российских государственных и местных прокремлевских СМИ. Правительство обвинялось в "геноциде" населения "по приказу Вашингтона", в том числе из-за отказа от Спутник V", – говорится в докладе.

Дезинформационная кампания РФ в Украине также включает продвижение высокой оценки действий властей Беларуси по борьбе с COVID-19, включая их сотрудничество с РФ, добавили в EAD.

Евгений Пилипенко
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агрессия России Китай фейк пропаганда дезинформация вакцинация вакцина прививка агитация Спутник V
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