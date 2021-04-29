COVID-дипломатия | Россия нашептывает украинцам о "геноциде", продвигает Спутник V: отчет ЕС о вакцино-фейках
Россия на всех уровнях – от руководства до низовой активности в соцсетях – пытается с помощью лжи и дезинформации очернить антикоронавирусные вакцины "западной" разработки, и одновременно выставить как благо свои. Отчет EUvsDisinfo от Европейской внешнеполитической службы о пропаганде из РФ с многими примерами можно скачать в формате PDF.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Авторы пишут, что российская "вакцинная дипломатия" следует логике игры с нулевой суммой и сочетается с усилиями по дезинформации, искажению фактов и манипуляциями для подрыва доверия к вакцинам Запада, институтам ЕС и западно-европейским стратегиям вакцинации.
"И Россия, и Китай используют контролируемые государством СМИ, сети прокси-СМИ и соцсети, включая официальные дипломатические аккаунты, для достижения этих целей", – подчеркнули в EAD.
Читайте также: В составе Спутника V нашли способный к размножению аденовирус
Там отметили, что аккаунты вакцины Спутник V сочетают ее рекламу с дезинформацией о "предвзятом отношении Запада", "проделках биг-фармы", "заговоре против России", "саботаже вакцины", "сознательной задержке регистрации в ЕС" и так далее. Там также некорректно сравнивают Спутник V с конкурентами (см. познавательный ролик в противовес, – ред.).
EAD сообщает, что росСМИ, включая основные госресурсы, выпячивают в материалах "опасность" западных вакцин: гипертрофируют негативные моменты, вырывают их из контекста и предвзято представляют препараты как небезопасные. РосСМИ сообщают читателям, как Кремль "успешно" борется с эпидемией, тогда как на Западе якобы "все ужасно".
Читайте также: Частота побочек от вакцин Pfizer и AstraZeneca меньше, чем в клинических испытаниях
В отчете уточняют: кремлевская дезинформация против Украины и других стран Восточного партнерства "адаптирована к местной ситуации и часто передается на местном языке".
"Украина и ее правительство стали предметом особенно жесткой критики со стороны российских государственных и местных прокремлевских СМИ. Правительство обвинялось в "геноциде" населения "по приказу Вашингтона", в том числе из-за отказа от Спутник V", – говорится в докладе.
Дезинформационная кампания РФ в Украине также включает продвижение высокой оценки действий властей Беларуси по борьбе с COVID-19, включая их сотрудничество с РФ, добавили в EAD.
- Как инфекция COVID-19 пробивает "полную защиту" вакцинированных: исследование из США.
- Ученые оценили иммунные ответы после одной дозы вакцины CoviShield.
- Колоть ли вторую дозу CoviShield. В Британии дали рекомендации тем, кто боится.
- Переговоры с ЕС ничего не дали: Valneva предлагает свою антиковид-вакцину напрямую странам.
- С 10 мая Кипр открывает границы для украинцев, завершивших вакцинацию от коронавируса.
Комментарии