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Макрон о стремлении РФ и Китая "влиять вакцинами": Мы перед мировой войной нового типа

26.03.2021, 06:45
Макрон о стремлении РФ и Китая
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Из-за пандемии коронавируса и попыток России и Китая политически влиять через поставки вакцин европейские страны "оказались на пороге мировой войны нового типа". Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.

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"Мы стоим перед мировой войной нового типа перед лицом атак, а также из-за стремления России и Китая повлиять с помощью вакцин. Перед лицом этого мы должны быть независимыми", – подчеркнул он.

По словам Макрона, у Европы уже есть возможность производить собственные вакцины: европейские страны находятся "в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения".

В свою очередь, наличие разных вариантов позволит выработать стратегию борьбы с вирусом.

"Вирус будет продолжать существовать, распространяться, видоизменяться, а у нас будет ответ, который мы сможем предоставить. И сейчас мы развиваем эти возможности реагировать у нас, в Европе", – отметил глава Франции.

Читайте также: Кулеба: Российская вакцина от коронавируса – гибридное оружие РФ против Украины

Дарья Мостовая
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Россия Китай вакцина эмманюэль макрон Европа пандемия коронавирус
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