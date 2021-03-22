В ЕС заявили, что им "абсолютно не нужна" COVID-вакцина Sputnik V. В России возмутились

Европейскому союзу "абсолютно не нужна" российская вакцина против коронавируса Sputnik V. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который возглавляет группу исполнительной власти ЕС по вопросам вакцинации, передает Reuters.

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"Нам абсолютно не нужен Sputnik V. Сегодня у нас явно есть возможность доставить от 300 до 350 млн доз к концу июня, и, следовательно, к 14 июля (День взятия Бастилии, национальный праздник во Франции, – ред.), у нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте", – сказал он.

По словам Бретона, в ЕС есть дозы и логистика, главное – чтобы люди приняли вакцинацию. Он также повторил, что ЕС стоит помочь с производством Sputnik V, но приоритет следует отдать европейскому населению.

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На слова Бретона резко отреагировали на странице Sputnik V в Twitter. Производитель препарата в серии твиттов назвал позицию еврокомиссара "предвзятой" из-за того, что вакцина является российской, и раскритиковал кампанию вакцинации в ЕС.

"Если это официальная позиция ЕС, сообщите нам, что нет причин добиваться утверждения (вакцины, – ред.) в EMA (Европейском медицинском агентстве, регуляторе ЕС, - ред.) из-за ваших политических предубеждений", – заявил производитель Sputnik V.

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Марк Сировой

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