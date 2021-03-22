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Премьер Словакии готов уйти в отставку после скандала с российской вакциной

22.03.2021, 06:28
Премьер Словакии готов уйти в отставку после скандала с российской вакциной - Фото
Премьер-министр Словакии Игор Матович (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Премьер Словакии Игор Матович готов к отставке, чтобы разрешить правительственный кризис, возникший после закупки российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Об этом заявил сам политик в Facebook.

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Матович сказал, что готов покинуть пост главы Кабмина, но остаться его членом. При этом он также потребовал отставки министра экономики Рихадра Сулика и юстиции Марии Коликовой.

Ранее партнеры Матовича по коалиции пригрозили покинуть правительство, если премьер не уйдет в отставку до 24 марта, отмечает DW.

  • 3 марта сообщалось, что Словакия закупила у РФ  2 млн доз вакцины Sputnik V до ее регистрации в ЕС. Это спровоцировало политический кризис и создало риск распада правящей коалиции в Словакии.
  • 4 марта Матович во время  сказал, что в обмен на Sputnik V пообещал РФ отдать закарпатскую Украину, территория которой в 1919-1939 годах входила в состав тогдашней Чехословакии. Затем он дал понять, что пошутил и заверил: ничего РФ за вакцину не обещал.
  • После критики из Киева глава МИД Словакии, а затем и сам премьер извинились за эти слова.
  • 11 марта из-за скандала с российской вакциной уволили глава Минздрава Словакии Марек Крайчи.
Марк Сировой
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