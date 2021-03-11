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Политический кризис в Словакии. Из-за вакцины Sputnik V уволили министра здравоохранения

11.03.2021, 20:26
Политический кризис в Словакии. Из-за вакцины Sputnik V уволили министра здравоохранения - Фото
Премьер-министр Словакии Игор Матович (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Сегодня, 11 марта, в Словакии уволили министра здравоохранения Марека Крайчи, чтобы погасить политический кризис, возникший из-за тайной закупки российской вакцины Sputnik V. Об этом сообщает Novinky.

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Как отмечается, партии парламентской коалиции Словакии требовали отставки премьер-министра страны Игора Матовича, но в конце концов согласились на увольнение Крайчи. Отставка была условием сохранения коалиции.

Кризис был вызван тем, что Матович и Крайчи втайне от всех организовали закупку российской вакцины Sputnik V, которая не одобрена к применению в Евросоюзе.

Партии коалиции поставили перед фактом, когда самолет с вакциной прибыл в аэропорт Словакии. Это вызвало резкую критику депутатов. Против использования неодобренной российской вакцины выступила и президент Словакии Зузана Чапутова.

Как отмечается, доставленная ​​в Словакию российская вакцина пока находится на складах. Ее тестирует словацкий Государственный институт контроля медпрепаратов, который, как ожидается, завершит это исследование и даст рекомендации по ее использованию в течение трех недель. Сейчас вакцину проверяют на мышах.

  • 3 марта сообщалось, что Словакия закупила у РФ  2 млн доз вакцины Sputnik V. Это спровоцировало политический кризис и создало риск распада правящей коалиции в Словакии.
  • 4 марта Матович во время  сказал, что в обмен на Sputnik V пообещал РФ отдать закарпатскую Украину, территория которой в 1919-1939 годах входила в состав тогдашней Чехословакии. Затем он дал понять, что пошутил и заверил: ничего РФ за вакцину не обещал.
  • После критики из Киева глава МИД Словакии, а затем и сам премьер извинились за эти слова.
Наталия Медведева
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словакия Sputnik V
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