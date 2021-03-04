"Закарпатье в обмен на вакцину РФ". МИД Словакии извинился перед Кулебой за шутку премьера

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой за шутку премьер-министра Словакии Игора Матовича о Закарпатье. Об этом Корчок сообщил в Facebook.

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Матович во время интервью на Radio Expres сказал, что пообещал РФ дать закарпатскую Украину в обмен на вакцину против коронавируса Sputnik V. Затем он дал понять, что пошутил и заверил: ничего РФ за вакцину не обещал.

Корчок написал, что извинился перед Кулебой за "неуместные высказывания" премьера Словакии в адрес Украины.

"Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад в Киеве у нас (с Кулебой, – ред.) состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения", – добавил Корчок.

В то же время МИД Украины требовал извинений от самого Матовича, назвав его заявления "категорически неприемлемыми" и "обидными для украинского народа" в условиях российской агрессии.

Кулеба же жестко критиковал Матовича в Twitter. "Пусть несколько регионов Словакии обменяет. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

3 марта сообщалось, что Словакия закупила у РФ 2 млн доз вакцины Sputnik V.

Это спровоцировало политический кризис и создало риск распада правящей коалиции в Словакии, писал Bloomberg.

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Марк Сировой

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