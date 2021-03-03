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Появились первые данные о побочках российской вакцины: информация из Аргентины

03.03.2021, 09:42
Появились первые данные о побочках российской вакцины: информация из Аргентины - Фото
Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

Побочные эффекты от российской вакцины от коронавируса Спутник V в Аргентине возникли примерно в 3% случаев, подавляющее большинство из них носят легкую или умеренную форму. Это следует из седьмого отчета Минздрава Аргентины о безопасности вакцин от 14 февраля 2021 года.

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На 11 февраля в Аргентине были вакцинированы 572 928 человек, вакцинация проводилась вакциной российского производства Спутник V. В 19 014 (3,3%) случаях были сообщения о побочных эффектах, предположительно связанных с вакцинацией. Из них 99,4% носили легкую или умеренную форму, в 106 случаях (0,55%) потребовалась госпитализация.

Симптомы, предположительно возникшие в связи с вакцинацией:

– повышенная температура с головными болями, миалгия (боль в мышцах): 6865 случаев (36,1%);

– головная боль, миалгия, артралгия (боль в суставах): 6628 (34,8%);

– повышенная температура: 1637 (8,6%);

– локальная реакция и/или парестезия (жжение, покалывание): 1816 (9,55%);

– легкая аллергия: 227 (1,19%);

– анафилаксия (серьезная аллергия): 3 (0,02%);

– синдром Гийена-Барре: 1 (0,01%);

– липотимия (обморок)/синкопальные состояния: 120 (0,63%);

– острый перикардит: 1 (0,01%).

Еще 246 случаев из тех, о которых было сообщено в Минздрав, относятся к ошибками при проведении вакцинации (вакцинирование болеющих COVID-19, беременных и так далее), 102 случая не относятся к вакцинации.

Денис Юдин
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вакцина Аргентина коронавирус COVID-19 Спутник V побочные эффекты
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