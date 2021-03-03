Появились первые данные о побочках российской вакцины: информация из Аргентины
Побочные эффекты от российской вакцины от коронавируса Спутник V в Аргентине возникли примерно в 3% случаев, подавляющее большинство из них носят легкую или умеренную форму. Это следует из седьмого отчета Минздрава Аргентины о безопасности вакцин от 14 февраля 2021 года.
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На 11 февраля в Аргентине были вакцинированы 572 928 человек, вакцинация проводилась вакциной российского производства Спутник V. В 19 014 (3,3%) случаях были сообщения о побочных эффектах, предположительно связанных с вакцинацией. Из них 99,4% носили легкую или умеренную форму, в 106 случаях (0,55%) потребовалась госпитализация.
Симптомы, предположительно возникшие в связи с вакцинацией:
– повышенная температура с головными болями, миалгия (боль в мышцах): 6865 случаев (36,1%);
– головная боль, миалгия, артралгия (боль в суставах): 6628 (34,8%);
– повышенная температура: 1637 (8,6%);
– локальная реакция и/или парестезия (жжение, покалывание): 1816 (9,55%);
– легкая аллергия: 227 (1,19%);
– анафилаксия (серьезная аллергия): 3 (0,02%);
– синдром Гийена-Барре: 1 (0,01%);
– липотимия (обморок)/синкопальные состояния: 120 (0,63%);
– острый перикардит: 1 (0,01%).
Еще 246 случаев из тех, о которых было сообщено в Минздрав, относятся к ошибками при проведении вакцинации (вакцинирование болеющих COVID-19, беременных и так далее), 102 случая не относятся к вакцинации.
- В конце декабря 2020 года в Аргентине началась вакцинация Спутником V.
- 10 февраля 2021-го Кабмин запретил регистрировать российскую вакцину от коронавируса в Украине.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса индийской вакциной Covishield. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
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