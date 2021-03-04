Премьер Словакии извинился перед Украиной за "шутку" – готов отменить закупку вакцин из РФ

Премьер-министр Словакии Игорь Матович принес извинения перед украинцами, заявив, что ранее сказанная им шутка о закарпатской Украине была "неадекватной реакцией". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины "всегда была очень четкой", а уважение международного права является обязательным.

"Словакия – твой друг", – написал Матович, отметив при этом министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и президента Владимира Зеленского.

Также в своем посте в Facebook он заявил, что производитель российской вакцины Sputnik V готов отменить все контракты на поставку 2 миллионов доз прививок в страну.

"В ситуации, когда их вакцину в Словакии возненавидели настолько, что партнеры по коалиции угрожают распадом правительства, они готовы расторгнуть весь контракт на предоставление 2 000 000 вакцин сегодня", – сказал Матович, призвав коллег по коалиции определиться с решением об отказе от российского вакцины.

Издание aktuality.sk пишет, что коллега Матовича в правительстве, министр здравоохранения Вероника Ремишова, также высказалась против вакцинации российской вакциной в Словакии.

"Просто дождитесь официального разрешения (на использование вакцины в ЕС – ред.), и вакцину можно будет использовать в обычном режиме, как мы говорили с самого начала. Это могло быть только без нарушения правил, цирка и перекладывания ответственности на врачей", – сказала она.

Станислав Стороженко

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