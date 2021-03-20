UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Венгрии привился российской вакциной от COVID-19, страна получит 680 000 доз

20.03.2021, 11:32
Глава МИД Венгрии привился российской вакциной от COVID-19, страна получит 680 000 доз - Фото
Петер Сийярто вакцинируется от коронавируса (Фото – Szijjártó Péter, Facebook)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вакцинировался от коронавируса российским препаратом Sputnik V, поставки вакцины в Венгрию ожидаются в течение двух недель. Об этом Сийярто сообщил в Facebook вчера, 19 марта 2021 года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Сийярто, он завершил переговоры с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым о поставках вакцины. 680 000 доз будут доставлены в ближайшие две недели.

Сийярто призвал венгров вакцинироваться от коронавируса.

  • 31 декабря 2020 года сообщалось, что Венгрия не намерена использовать Sputnik V.
  • 17 января 2021 года в Бразилии заявили, что вернули документы с запросом на использование российской вакцины Sputnik V в экстренных случаях, поскольку те не соответствовали даже минимально необходимым требованиям.
  • 21 января Венгрия первой в Евросоюзе зарегистрировала российскую вакцину.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Венгрия вакцинация Петер Сийярто Sputnik V Спутник V
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 