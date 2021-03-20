Глава МИД Венгрии привился российской вакциной от COVID-19, страна получит 680 000 доз

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вакцинировался от коронавируса российским препаратом Sputnik V, поставки вакцины в Венгрию ожидаются в течение двух недель. Об этом Сийярто сообщил в Facebook вчера, 19 марта 2021 года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Сийярто, он завершил переговоры с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым о поставках вакцины. 680 000 доз будут доставлены в ближайшие две недели.

Сийярто призвал венгров вакцинироваться от коронавируса.

31 декабря 2020 года сообщалось, что Венгрия не намерена использовать Sputnik V.

17 января 2021 года в Бразилии заявили, что вернули документы с запросом на использование российской вакцины Sputnik V в экстренных случаях, поскольку те не соответствовали даже минимально необходимым требованиям.

21 января Венгрия первой в Евросоюзе зарегистрировала российскую вакцину.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.