Глава МИД Венгрии привился российской вакциной от COVID-19, страна получит 680 000 доз
20.03.2021, 11:32
Петер Сийярто вакцинируется от коронавируса (Фото – Szijjártó Péter, Facebook)
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вакцинировался от коронавируса российским препаратом Sputnik V, поставки вакцины в Венгрию ожидаются в течение двух недель. Об этом Сийярто сообщил в Facebook вчера, 19 марта 2021 года.
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По словам Сийярто, он завершил переговоры с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым о поставках вакцины. 680 000 доз будут доставлены в ближайшие две недели.
Сийярто призвал венгров вакцинироваться от коронавируса.
- 31 декабря 2020 года сообщалось, что Венгрия не намерена использовать Sputnik V.
- 17 января 2021 года в Бразилии заявили, что вернули документы с запросом на использование российской вакцины Sputnik V в экстренных случаях, поскольку те не соответствовали даже минимально необходимым требованиям.
- 21 января Венгрия первой в Евросоюзе зарегистрировала российскую вакцину.
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